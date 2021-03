Covid-19, in Lombardia 5.809 nuovi casi; tasso di positività al 9,2%.

Sono 5.809 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 59.387 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 9,7%. I decessi sono stati 66 per un totale di 29.159 dall’inizio della pandemia. Crescono i ricoveri: quelli ordinari sono 6.068 (+159) dei quali 694 (+27) il terapia intensiva. Guariti e dimessi sono poco meno di 4 mila più di ieri. Milano è la provincia con il maggiore incremento di casi (+1.426) seguita da quella di Brescia (+869) e da quella di Monza e Brianza (+750). I nuovi positivi in provincia di Pavia sono 421.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 26.063 contro i 26.824 di ieri a fronte di 372.944 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende al 6,9% dal 7,2% di ieri. I decessi sono stati 317 (erano stati 380 ieri). Restano in forte crescita i ricoveri: quelli ordinari sono 24.153 (+497), quelli in terapia intensiva 2.982 (+270). Guariti e dimessi sono invece 14.970 più di ieri.

Attualmente hanno ricevuto la prima dose del vaccino 4.577.642 persone (il 7,68% della popolazione) e la seconda dose 1.947.651 persone (il 3,27% della popolazione). In Lombardia sono state vaccinate ad oggi 321.324 persone.