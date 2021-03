Covid-19 : in Lombardia tasso di positività al 9,6%

Sono 4.334 i nuovi casi di infezione da Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore con un tasso di positività al 9.6%. I decessi sono 61. Guariti e dimessi sono 1.279 più di ieri. In ospedale restano 6.077 (+9) persone mentre in terapia intensiva rimangono 714 degenti (+20). Quella di Milano è la provincia con il maggiore incremento di casi (+1.231) seguita da quella di Brescia (+1.048) e da quella di Monza e Brianza (+517) . In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 227.

In tutta Italia sono 21.315 i nuovi casi con un tasso di positività al 7,8%. I decessi sono 264 (erano stati 317 ieri) mentre guariti e dimessi sono 9.835. Negli ospedali restano 23.518 persone (+365) dei quali 3.082 (+100) in terapia intensiva.

In Italia hanno ricevuto la prima dose di vaccino 4.701.664 persone (il 7,88% della popolazione) e la seconda dose 1.999.500 persone (il 3,35% della popolazione).