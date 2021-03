Covid-19: in Lombardia 2.185 nuovi casi

Sono 2.185, a fronte di 21.605 tamponi effettuati (17.547 molecolari e 4.058 antigenici), i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 10,1%. I decessi sono stati 79, che portano il totale a 29.299 dall'inizio della pandemia, mentre guariti e dimessi sono 6.430 più di ieri per un totale di 546.761. Negli ospedali crescono ancora le degenze: quelle ordinarie sono 6.198 (+121) e quelle in terapia intensiva 728 (+14).

La provincia di Milano è quella che registra l'incremento di casi maggiore (+658 dei quali 220 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+431) e da quella di Monza e Brianza (+373). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 88.

In tutta Italia i nuovi casi sono 15.267 (erano 21.315) con un tasso di positività all'8,5%. I decessi sono stati 354 (erano stati 264 ieri) mentre guariti e dimessi sono 15.807 più di ieri. Resta alta la pressione sul sistema sanitario con i ricoveri ordinari che sono oggi 25.338 (+250) e quelli in terapia intensiva 3.157 (+75).

Ad oggi in Italia hanno ricevuto la prima dose di vaccino 4.712.341 persone (il 7,90% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 2.003.391 persone (il 3,36% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono attualmente 328.264.