Vigevano, incidente in strada Camina: interviene la polizia locale

Tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 8 in strada Camina. In un primo momento si erano temute conseguenze serie, per fortuna invece nessuna di esse ha dovuto fare ricorso delle cure dei medici: l'ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano intervenuta sul posto non ha effettuato trasporti.

Il sinistro è stato rilevato da una pattuglia della polizia stradale.