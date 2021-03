Vigevano, risse in centro: le denunce dei carabinieri

I carabinieri di Vigevano hanno identificato e denunciato i giovani, quattro italiani, tre marocchini, un tunisino e un ucraino, tutti di età compresa tra i 18 ed i 20 anni, che si sono resi protagonisti di due risse avvenute a pochi minuti di distanza l'una dall'altra domenica 7 marzo in pieno centro, prima in via Rocca Vecchia e poi in via Silva. In questa seconda circostanza uno dei coinvolti ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso che lo hanno medicato e dimesso con una prognosi di 3 giorni per una ferita lacero-contusa allo zigomo destro.

Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza i militari del maggiore Paolo Banzatti sono stati identificati e denunciati. Inoltre tutti sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle norme di contenimento della pandemia.