Vigevano, inseguimento lungo il quarto lotto: due denunciati

Un marocchino di 46 anni domiciliato in provincia di Como e un connazionale quarantenne senza fissa dimora, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver forzato un posto di controllo della polizia stradale di Vigevano a Ozzero. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio. L'Audi sulla quale si trovavano, risultata intestata ad un rumeno residente a Lucca, è stata intercettata da una Volante del commissariato lungo il quarto lotto della circonvallazione cittadina. Gli occupanti, entrambi ubriachi, hanno tentato di fuggire a piedi ma sono stati raggiunti dagli uomini del vice-questore Rossana Bozzi e da quelli dell'ispettore superiore Pasquale Bencivenga, che comanda il distaccamento della polstrada di Vigevano, è bloccati.

Al conducente del mezzo sono stati contestati 8 verbali per violazioni al Codice della Strada con multe per 1.600 euro e decurtamento di 50 punti dalla patente. Il passeggero è stato invece denunciato per ingresso illegale in Italia.