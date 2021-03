Covid-19: in Lombardia 4.235 nuovi casi

Sono 4.235, a fronte di 49.068 tamponi effettuati (29.633 molecolari e 19.435 antigenici), i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'8,6%. I decessi sono stati 81 per un totale di 29.380 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 1.541 più di ieri per un totale di 548.302. Continua la pressione sulle strutture ospedaliere: i nuovi ricoveri ordinari sono 276 (6.474) e quelli in terapia intensiva 37 (765). La provincia di Milano è quella che fa registrare l'incremento maggiore (+968), seguita da quella di Varese (+677) e da quella di Brescia (+609). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 166.

In Italia il totale dei nuovi casi nelle ultime 24 ore è di 20.396 (erano 15.276 ieri) con un tasso di positività del 5,5%. I decessi sono stati 502 (354 ieri) mentre guariti e dimessi sono 14.116 più di ieri. Negli ospedali i ricoverati sono 26.098 (+760); 3.256 (+99) in terapia intensiva.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose del vaccino 4.812.553 persone (l'8,07% della popolazione) e la seconda dose 2.070.825 persone (il 3,47% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 340.528.