Villanterio, operazione "Green Farm" della polizia: arrestate 6 persone

Sei persone sono state raggiunte da provvedimenti cautelari a seguito dell'operazione “Green Farm” condotta dalla polizia di Stato di Pavia che ha scoperto una attività di coltivazione di cannabis in un cascina abbandonato nelle campagne di Villanterio e successivamente in altri due capannoni a Villanterio e Pieve Emanuele. La coltivazione aveva una netta impronta “industriale” con l'utilizzo di centinaia di lampade collegate abusivamente alla rete elettrica pubblica e di cisterne per l'approvvigionamento idrico, il tutto controllato da un sofisticato sistema di videosorveglianza.

A finire nei guai sono stati cittadini albanesi residenti nel Milanese e con precedenti alle spalle che svolgevano compiti precisi. Ai clienti venivano cedute partite da oltre un chilo.

A seguito dei primi arresti erano stati sequestrati oltre 10 chili di marijuana; nel corso della giornata di oggi sono state eseguite perquisizioni personali e domiciliari che hanno portato al sequestro di 10 mila piantine di cannabis di diverse dimensioni e di 70 mila euro in contanti. Tutti gli arrestati sono in carcere a Pavia.