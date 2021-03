Covid-19: in Lombardia 4.490 nuovi casi, tasso di positività al 7,6%

Sono 4.490 a fronte di 59.009 tamponi effettuati (38.792 molecolari e 20.217 antigenici) i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 7,6%. I decessi sono stati 79 per un totale di 29.459 dall'inizio della pandemia mentre guariti e dimessi sono stati 4.422 nell'ultimo giorno. In ospedale restano 6.641 degenti (+167) e in terapia intensiva se ne contano 781 (+16). La provincia di Milano è l'unica a superare i mille contagi (+1.050), seguita da quella di Brescia (+949) e da quella di Varese (+432). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 275.

In tutta Italia sono 20.059 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore (erano 20.396 ieri) con il tasso di positività al 6,2%. I decessi sono stati 431 (erano stati 502 ieri) mentre guariti e dimessi sono 19.716 in più di ieri. Resta ancora alta la pressione sulle strutture sanitarie: oggi i ricoveri ordinari sono 26.517 (+419) e quelli in terapia intensiva 3.317 (+61). La Lombardia è ancora la regione più colpita, seguita da Campania e Piemonte.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 4.921.797 persone (l'8,25% della popolazione) e la seconda dose 2.180.085 persone (il 3,66% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 350.533.