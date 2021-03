Gropello, spaccata al supermercato Md: sfondata la porta d'ingresso

Hanno sfondato la porta d'ingresso del supermercato Md che si trova lungo la ex statale 596 in località Santo Spirito utilizzando probabilmente un'auto-ariete che non è stata ritrovavata. Ma non sono riusciti a portare a termine il furto. E' accaduto intorno alle 4 di questa notte.

Sul posto, su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti il personale della vigilanza privata Civis e poi i carabinieri. Da una prima sommaria ispezione sembra che i malviventi non siano riusciti ad impadronirsi di nulla.