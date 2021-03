Ruba una bici da 3mila euro: individuato in poche ore dalla polizia locale

Dopo aver tentato di aprire diversi portoni di abitazioni del centro storico, il malvivente è riuscito a introdursi all’interno del cortile di un’abitazione di via del Popolo, dove ha sottratto una bicicletta a pedalata assistita del valore di circa 3mila euro. Il furto è avvenuto ieri sera (martedì). Gli agenti del Nucleo Operativo e Radiomobile della polizia locale di Vigevano, dopo aver raccolto una denuncia orale del fatto, hanno avviato le indagini per individuare il responsabile.

Grazie all'acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, sia comunale sia di esercizi comunali del centro, il ladro è stato identificato nel giro di poche ore dal personale del Comando di via San Giacomo. Il suo volto era nascosto dalla mascherina e da un cappellino, ma a renderlo riconoscibile è stato il suo modo di camminare, rimasto impresso agli agenti che circa un mese fa avevano denunciato l’uomo per porto abusivo d’arma. E, oggi pomeriggio (mercoledì), è scattata la perquisizione domiciliare in un’abitazione di via Buozzi: gli agenti hanno sorpreso il ladro – un italiano di 55 anni di Milano, ma domiciliato nella città ducale – mentre stava smontando la bicicletta, poi recuperata e restituita al legittimo proprietario. Il 55enne ora dovrà rispondere di violazione degli articoli 624 e 625 del codice penale (furto e furto aggravato).