Dimmi come dormi e ti dirò come stai

Analizzare le abitudini del sonno negli adolescenti significa scattare una fotografia del loro benessere psichico, in particolare in questo periodo di Covid. L’indagine, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale e dipendenze dell’Asst di Pavia, ha coinvolto i ragazzi di tutti gli istituti superiori della città; tra il 26 febbraio e il 6 marzo è stato somministrato agli studenti un questionario anonimo composto da 80 domande. Il progetto – promosso dall’assessorato alle politiche sociali, in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili – è stato presentato dagli assessori Marzia Segù e Daniele Semplici, e dal dottor Giovanni Migliarese, primario della Psichiatria di Vigevano.