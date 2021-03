Covid-19, in Lombardia tasso di positività all'8,9%

Sono 5.641, a fronte di 63.197 tamponi effettuati (43.892 molecolari e 19.305 antigenici), i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all’8,9%. I decessi sono stati 92 per un totale di 29.551 dall’inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 2.245 più di ieri per un totale di 554.969. Resta alta la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri ordinari oggi sono 6.744 (+103) e quelli in terapia intensiva 786 (+5).

La provincia di Milano è quella che fa registrare l’incremento maggiore di casi (+1.450), seguita da quella di Brescia (+982) e da quella di Monza e Brianza (+548). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 304.

Il tutto il Paese sono 24.935 i nuovi casi di Covid-19 (ieri erano 23.059) con un tasso di positività che sale al 7%. I decessi sono stati 423 (erano 431 ieri) per un totale di 103.855 vittime dal febbraio dello scorso anno. Guariti e dimessi sono 15.976. In ospedale restano 26.694 ricoverati ordinari (+177) e 3.333 (+16) in terapia intensiva.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 5.040.590 persone (l’8,45% della popolazione) e la seconda dose 2.289.514 persone (il 3,84% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono complessivamente 357.156.