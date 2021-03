Orgoglio Partite Iva: domani flash mob in piazza Ducale

Il movimento Opi (Orgoglio Partite Iva) ha in programma per domani mattina (sabato), alle ore 10,30, un flash mob in piazza Ducale. L'iniziativa ha l'obiettivo di portare all'attenzione delle istituzioni la situazione di grave crisi che stanno vivendo i titolari di partita Iva e l'insufficienza delle misure economiche messe in campo per tutelare la categoria.