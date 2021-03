“Fridays for Future Vigevano”: oggi il presidio davanti al Municipio

Potenziare il trasporto pubblico, incentivare la mobilità leggera, anche attraverso la creazione di piste ciclabili diffuse dal centro urbano alle periferie, creare nuove aree verdi all'interno della città. Sono solo alcune delle proposte esposte dagli attivisti dei “Fridays For Future Vigevano” oggi pomeriggio (venerdì) davanti al Municipio, dove è stato organizzato un presidio per sensibilizzare i cittadini e l’amministrazione locale a mettere in atto da subito le azioni necessarie per contrastare le conseguenze dell’emergenza climatica. La mobilitazione è stata organizzata in occasione del “Global Day of Action”.