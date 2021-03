È stata celebrata ieri (giovedì) la "Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid", istituita per legge dal Senato nel giorno – il 18 marzo – in cui un anno fa, a Bergamo, centinaia di bare furono portate via dai camion dell'esercito. A Mede, oltre al primo cittadino e alla giunta, erano presenti don Cristian, una delegazione della Croce Rossa e della consulta del volontariato.