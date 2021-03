In Lombardia 4810 nuovi positivi e 78 decessi

Sono 23832 i nuovi positivi accertati in Italia nelle ultime 24 ore: il tasso di positività è al 6,7% (ieri 7,05%). I decessi per Covid sono stati 401.

In Lombardia si registrano 4810 nuovi contagi con 56383 tamponi processati (tasso di positività stabile all’8,5%); in provincia di Pavia i casi sono 227. Sono attualmente 791 (+3) le persone ricoverate in terapia intensiva, 6891 (+95) quelle negli altri reparti; in isolamento domiciliare ci sono attualmente 96769 persone. I decessi per Covid nell’ultimo giorno sono stati 78, dall’inizio della pandemia 29709.