Trenord, possibili disagi: domenica sciopero sindacato Orsa

«Senza alcuna sensibilità per le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria, il sindacato Or.S.A. ha deciso di proclamare, per l’intera giornata di domenica 21 marzo, un'ulteriore azione di sciopero». Lo ha comunicato Trenord con una nota, annunciando possibili variazioni e cancellazioni per i servizi di trasporto regionali, suburbani e aeroportuale.

«Essendo una giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia» ha poi precisato Trenord, specificando che per i servizi aeroportuali, i treni potrebbero essere sostituiti da autobus: tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 senza fermate intermedie (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1), tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1 senza fermate intermedie.