Va a riscuotere l'affitto e viene ferito con un coltello da cucina

Era andato a riscuotere l’affitto dell’appartamento di cui è proprietario, ed è stato accoltellato alla schiena dall’inquilina, una donna di 39 anni con problemi psichiatrici. È successo nel primo pomeriggio di ieri (venerdì) in una palazzina di via Libertà, a Gropello Cairoli. L’aggressione sarebbe sfociata al termine di una accesa discussione; i motivi all'origine del diverbio sono ancora da chiarire.

L’uomo, 49 anni, dopo essere stato colpito con un coltello da cucina di 19 centimetri, è riuscito comunque a scappare e a chiedere aiuto a un vicino, che ha poi allertato il 118. È stato trasportato al San Matteo di Pavia, dove si trova ancora ricoverato con una ferita lacero contusa; non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri della Stazione di Gropello Cairoli hanno sequestrato l’arma e segnalato la donna in Procura per lesioni aggravate.