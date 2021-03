Gravellona: vigili del fuoco all’ex Biraghi

A bruciare sarebbero state soprattutto sterpaglie e qualche rifiuto abbandonato. Nel tardo pomeriggio di oggi (sabato) sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco all’interno dell’ex fonderia Biraghi di via Cilavegna 5, sito industriale dismesso da diversi anni. Le squadre hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, adiacente alla Sp192, verso la zona industriale di Cilavegna. In corso gli accertamenti per chiarire le cause all'origine dell'episodio.