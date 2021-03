«Non esistono attività non essenziali». È uno dei messaggi espressi questa mattina (sabato), nel corso del flash mob organizzato dal movimento Opi, Orgoglio Partite Iva, in piazza Ducale a Vigevano e in altre città italiane. Nel video, l’intervento di Umberto Cattaneo, referente regionale di Opi e di Alessio Arusa, segretario nazionale.