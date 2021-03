Vigevano: in ricordo delle vittime innocenti di mafia

Questa mattina (sabato), in occasione della “Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, sono stati letti in diversi luoghi della città i nomi delle 1031 vittime di mafia. L’iniziativa, promossa in tutta Italia da “Libera”, a Vigevano ha visto il coinvolgimento del Comune, del teatro Cagnoni, dell’associazione La Barriera, del cinema teatro Odeon, dell’associazione filodrammatica Scarpanò, e del Coordinamento Volontariato. Nel video, gli interventi della professoressa Amalia Trifogli e del sindaco Andrea Ceffa.