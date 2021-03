Vigevano, perde il controllo dell’auto: 68enne in codice giallo

Il sinistro stradale si è verificato intorno alle 17,40 di oggi (sabato) in corso Argentina, a Vigevano. Qui un uomo di 68 anni, sembrerebbe per un improvviso malore, ha perso il controllo della sua auto – una Renault Twingo – finendo fuori dalla carreggiata. Saranno gli agenti della polizia locale a ricostruire nelle prossime ore la dinamica dell’accaduto.

Sul posto, i soccorritori del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa e un'automedica: il 68enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale civile di Vigevano. I vigili del fuoco, intervenuti per i soccorsi, si sono poi occupati di mettere in sicurezza l’area.