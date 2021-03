Elachem , la seconda fase inizia con il piede giusto: spazzata via Ragusa (87- 63)

Se davvero la Elachem aveva qualche preoccupazione nell’affrontare Ragusa per l’avvio della seconda fase e con l’assetto a quattro piccoli (che sarà confermato nei prossimi giorni con l’ufficializzazione dell’ingaggio della guardia Stefano Borsato) susseguente all’infortunio che l’ha privata di Nicolò Gatti sino a fine stagione, tutto è evaporato nei primi 10' della sfida contro Ragusa (26-12). La gara (87-63 il finale) è stata da subito a senso unico, con i siciliani che in difesa non sono mai riusciti a tenere ai ducali né uomo contro uomo, né utilizzando la zona. Così anche con un solo lungo di ruolo, Giorgi, la Elachem ha preso il largo trascinata da Mazzucchelli e Tassone e da Bugatti che, uscendo dalla panchina, ha messo lì una partita da 24 punti con 8/10 da 2 punti e 2/2 da 3 per 22 di valutazione.

Al riposo lungo la partita è già in ghiaccio (51-24) e Vigevano può giocare in assoluta scioltezza controllando la sfida (16-16 il parziale del terzo periodo; 20-23 quello del quarto) dando minuti anche ai ragazzi della panchina. Per i ducali il prossimo impegno sarà il prossimo fine settimana dopo lo slittamento a metà aprire della sfida contro al Sangiorgese in programma mercoledì, ferma dal lunedì per alcuni casi di positività al Covid-

Elachem Vigevano: Mazzucchelli 16, Passerini 14, Rossi 6, Tassone17, Giorgi 7, Cucchiaro, Bevilacqua 3, Bugatti 24, Tagliavini, Kahnt. All. Piazza.

Virtus Kleb Ragusa: Chessari, 9 Sorrentino 3, Stefanini 8, Mastroianni 17, Salafia 10, Canzonieri, Iurato 8, Idrissou, Ugochukwu 8,; n.e. Dinatale, Iannelli e Ferlito. All. Bocchino

Parziali: 26-12; 51-24; 67-40.

Tiri liberi: Vigevano 12/13, Ragusa 12/20.