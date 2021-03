In Lombardia 4003 nuovi casi, in provincia di Pavia 222

Sono 20159 i nuovi casi di coronavirus in Italia (tasso di positività al 7,2%, ieri era al 6,7%), dove si sono registrati 300 morti, dall’inizio della pandemia 104942.

In Lombardia, i positivi accertati nelle ultime 24 ore sono stati 4003, a fronte di 46150 tamponi processati (ieri 4810 con 56383 tamponi): il tasso di positività è stabile all’8,6% (ieri 8,5). In provincia di Pavia sono 222 i positivi rilevati nell'ultimo giorno. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 806 (+15), negli altri reparti 6926 (+35). Sono stati 90 i decessi per covid, dall’inizio della pandemia 29799.