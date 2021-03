Vigevano: ciclista soccorso in corso Torino

Un anziano di 83 anni è stato soccorso questa mattina (lunedì), intorno alle 10,50, da un'ambulanza della Croce Rossa di Mortara, intervenuta in corso Torino in seguito a un sinistro stradale. L'uomo, in sella alla sua bicicletta, è rimasto ferito dopo l'urto con un'auto.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono arrivati gli agenti della polizia locale di Vigevano per i rilievi di legge; saranno loro ad accertare nelle prossime ore la dinamica dell'accaduto. L'anziano è stato portato in codice verde al pronto soccorso della clinica Beato Matteo per gli accertamenti.