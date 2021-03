Covid-19, in Lombardia tasso di positività al 7,7%

Sono 3.643, a fronte di 47.175 tamponi effettuati (29.996 molecolari e 17.179 antigenici) i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 7,7%. I decessi sono stati 99 per un totale di 29.975 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 3.851 più di ieri per un totale di 575.437. In ospedale restano 7.165 degenti ordinari (+213) e 836 ricoverati in terapia intensiva (+14). La provincia di Milano mantiene l'incremento maggiori di contagi (+907) seguita da quella di Varese (+512) e da quella di Brescia (+510). In provincia di Pavia i nuovi contagi sono 203.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 18.765 e i decessi 551 con il tasso di positività che scende al 5,6%. I guariti e i dimessi sono 20.601 mentre in ospedale restano 28.428 degenti ordinari (+379) e 3.546 in terapia intensiva (+36).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose del vaccino 5.530.322 cittadini (il 9,27 della popolazioni) e la seconda dose 2.582.560 persone (il 4,33% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 412.275.