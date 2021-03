Vigevano, al comando di polizia locale: corso Dae tra marzo ed aprile

Una adesione di massa. Inizierà tra la fine del mese per concludersi ad aprile il corso per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno dedicato al personale della polizia locale di Vigevano. Il corso è organizzato di concerto con la Croce Rossa di Vigevano, che a dicembre aveva donato due dispositivi al comando di via San Giacomo.

«A nome dell'amministrazione e nel mio ruolo di assessore alla polizia locale - commenta l'assessore alla polizia locale, Nicola Scardillo - vorrei esprimere il sincero ringraziamento a tutti gli operatori della polizia locale che con professionalità e spirito di collaborazione hanno dimostrato interesse per l'iniziativa e la disponibilità ad aiutare gli altri oltre alla volontà di arricchire il proprio bagaglio professionale».