Fa esplodere un petardo in piazza Sant’Ambrogio: responsabile identificato

In molti, preoccupati, hanno chiamato il Comando della polizia locale dicendo che era appena esploso un ordigno. L’allarme è stato lanciato anche sui social. In realtà, si trattava di un semplice petardo. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio (mercoledì) in piazza Sant’Ambrogio, a Vigevano.

Il responsabile è stato identificato dal personale del Comando di via San Giacomo, che ha raccolto informazioni da alcuni testimoni e visionato le telecamere della videosorveglianza comunale; è stata poi effettuata una comparazione con il profilo utilizzato dal giovane sui social. Insieme a lui c’erano altri tre giovani, alcuni minorenni; sono stati tutti e quattro sanzionati per violazione delle normative anti-Covid, essendo fuori casa senza un valido motivo. Il ragazzo che ha lanciato il petardo è stato multato anche per l’utilizzo di materiali esplodenti.