Festa di compleanno in giardino con catering: sanzionati 8 giovani

Lunedì pomeriggio, gli agenti del Radiomobile della polizia locale di Vigevano – impegnati in una serie di controlli per verificare il rispetto delle norme anti-Covid – hanno scoperto e bloccato una festa di compleanno, con catering, che era stata organizzata all'interno di un’abitazione privata.

Le 8 persone identificate, tutte di giovane età, sono state sanzionate per la violazione delle normative in vigore per l’emergenza sanitaria.