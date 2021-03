Senza patente e con attrezzi da scasso in auto: due denunciati

Quando sono stati fermati per un controllo, non hanno saputo fornire ai carabinieri una valida spiegazione del perché si trovassero in un Comune diverso da quello di residenza. È successo martedì sera a Langosco. I militari della Stazione di Candia Lomellina hanno inoltre scoperto che l’uomo alla guida era privo della patente di guida.

Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di alcuni attrezzi da scasso, come piede di porco e tronchese, che sono poi stati sequestrati. I due uomini, entrambi residenti a Torre Beretti e con precedenti, sono stati segnalati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.