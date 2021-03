Covid-19: in Lombardia 3.520 nuovi casi; 212 in provincia di Pavia

Sono 3.520 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore fronte di 32.224 tamponi molecolari effettuati. I decessi sono stati 75 per un totale di 30.462 dall’inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 7.381. Resta alta la pressione sugli ospedali: ad oggi i degenti ordinari sono 7.069 mentre in terapia intensiva restano 852 persone (+15). La provincia di Milano ha il numero più alto di nuovi casi (+1.146) seguita da quella di Brescia (+601) e da quella di Bergamo (+327). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 212.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 19.611 con 380 decessi: il tasso di positività si attesta al 7,2%. In ospedale sono ricoverate 28.701 persone (+80) e in terapia intensiva 217 (ieri erano 264).

Al momento in Italia hanno ricevuto la prima dose di vaccino 6.368.318 persone (il 10,68% della popolazione) e la seconda dose 2.946.751 (il 4,94% della popolazione).