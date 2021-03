Covid-19: in Lombardia 1.793 casi e 88 decessi

Sono 1.793 a fronte di 21.137 nuovi tamponi effettuati (17.631 molecolari e 3.506 antigenici) i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'8,4%. I decessi sono stati 88 per un totale di 30.550 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 8.591 più di ieri mentre calano i degenti ordinari, oggi 6.994 (-75), e aumentano di 2 unità (870) quelli in terapia intensiva. La provincia di Milano con 608 nuovi positivi è quella che fa registrare l'incremento maggiore, seguita da quella di Brescia (+346) e da quella di Monza e Brianza (+226). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 41.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 12.916 con 417 decessi (ieri erano stati 297) ed il tasso di positività all'8,2%. Guariti e dimessi sono 19.725 più di ieri mentre in ospedale restano 29.163 degenti ordinari (+462) e 3.721 (+42) in terapia intensiva.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 6.502.360 persone (il 10,90% della popolazione) e la seconda dose 2.996.933 persone (il 5,02% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 475.144.