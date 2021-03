Vigevano, ciclista investito in via Gambolina: ricoverato in codice giallo

Un ciclista cinquantenne è rimasto ferito questa mattina poco prima delle 11.30 in un incidente avvenuto in via Gambolina. L'uomo che era in sella alla sua bicicletta è stato urtato da un'auto: sulla dinamica sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia locale.

Il cinquantenne è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale in codice giallo da una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano.