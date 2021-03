Voghera, al volante senza patente: denunciato un trentaduenne di Abbiategrasso

Un uomo di 32 anni residente ad Abbiategrasso è stato denunciato dai carabinieri per guida senza patente nell'ambito di un controllo. L'uomo è risultato recidivo nel biennio.

Nel corso del servizio i militari hanno controllato 384 persone sanzionandone 10 per violazione delle prescrizioni volte al contenimento del contagio da Covid-19. Sono stati inoltre controllati tre esercizi commerciali e nei confronti di due di essi, a Sannazzaro e Casteggio, è stata disposta la chiusura per aver permesso la consumazione di alimenti e bevande nelle immediate vicinanze.