Nove persone trasportate all'ospedale, per fortuna in condizioni non preoccupanti, e una trentina costrette a trascorrere la notte altrove. E' il primo bilancio dell'incendio che si è sviluppato questa sera in una stabile di via Foscolo a Vigevano.

Nelle immagini di José Lattari l'intervento dei vigili del fuoco.