Covid-19: in Lombardia tasso di positività al 6,9%

Sono 3.943, a fronte di 56.747 tamponi effettuati (37.552 molecolari e 19.195 antigenici) i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 6,9%. I decessi sono stati 100 per un totale di 30.735 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 4.510 più di ieri per un totale di 608.894. Calano i ricoveri: attualmente quelli ordinari sono 7.033 (-76) mentre quelli in terapia intensiva sono 863 (+1). I 981 nuovi casi registrati danno della provincia di Milano quella con i dati più alti, seguita da quella di Brescia (+570) e da quella di Monza e Brianza (+467). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 203.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 23.904 e i decessi 467 (erano 529 ieri): il tasso di positività è al 6,8%. Guariti e dimessi sono 23.744 più di ieri. I degenti ordinari sono 29.180 (-51), quelli in terapia intensiva 3.710 (-6).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 6.875.106 persone (l'11,53% della popolazione) e la seconda 3.143.159 (il 5,27% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono oggi 506.076.