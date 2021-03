Vigevano, incendio in via Foscolo: rientrati gli inquilini della palazzina

Hanno fatto rientro a casa nella mattinata di oggi gli inquilini della palazzina Aler di via Foscolo, una trentina di persone, evacuati ieri sera a seguito di un incendio che si è sviluppato negli scantinati. Ieri sera a scopo precauzionale i vigili del fuoco avevano dichiarato inagibile la struttura che, a seguito delle verifiche di oggi, è risultata integra.

Il rogo si è sviluppato dalla cantina e ha diffuso un denso fumo che ha interessato tutti gli appartamenti. Nove persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Nessuna versa in condizioni preoccupanti. Per tutta la notte la palazzina è stata sorvegliata dalla polizia locale per evitare atti di sciacallaggio. I vigili del fuoco sono al lavoro per stabilire l'esatta natura del rogo.