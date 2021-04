Covid-19, in Lombardia 4.483 nuovi contagi

Sono 4.483, a fronte di 58.888 nuovi tamponi (40.934 molecolari e 17.954 antigenici), i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 7,6%. I decessi sono stati 127 per un totale di 30.862 dall’inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 4.178 più di ieri, mentre in ospedale calano i ricoveri ordinari, oggi 6.823 (-210) e quelli in terapia intensiva, 860 (-3). Quella di Milano è la provincia con il maggiore incremento di casi (+1.085), seguita da quella di Brescia (+613) e da quella di Varese (+501). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 205.

In tutto il Paese i nuovi contagiati sono 23.649 mentre i decessi sono stati 467. Il tasso di positività si attesta al 6,6%. In ospedale i degenti ordinari sono 28.949 (-231) mentre in terapia intensiva sono 3.681 (-29).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 7.086.545 di persone (l’11,88% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 3.237.582 di persone (il 5,43% della popolazione), In Lombardia i vaccinati sono 521.390.