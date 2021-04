I vigili del fuoco della sede centrale di Pavia sono intervenuti nella notte per domare un incendio che si è sviluppato in un locale commerciale di via Matteotti, a Linarolo. Il personale – intervenuto con due mezzi (Aps e Ranger) – ha impiegato diverse ore per spegnere le fiamme, fino alle 5 del mattino. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell'accaduto.