Torre Beretti: incidente sulla provinciale tra due suv, uno si ribalta

Il sinistro si è verificato intorno alle 15,30 di oggi (venerdì) sulla strada provinciale 193bis in territorio comunale di Torre Beretti e Castellaro. I veicoli coinvolti, finiti fuori strada, sono entrambi due suv: un Range Rover Evoque, che si è ribaltato terminando la sua corsa a gomme all’aria, e un Jaguar E-Pace.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono arrivati i sanitari del 118 con automedica, ambulanza della Croce d’Oro di Sannazzaro ed elisoccorso. I due feriti, un giovane di 20 anni e una donna di 59, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano e al San Matteo di Pavia. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso; per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e, in supporto, i carabinieri.