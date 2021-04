Abbiategrasso, infortunio sul lavoro: 35enne in codice rosso

Questa mattina (venerdì), poco prima delle 11, si è verificato un infortunio sul lavoro in una ditta di via Pampuri, nella zona industriale di Abbiategrasso. Un uomo di 35 anni è stato soccorso e poi trasportato in codice rosso con l'elisoccorso del 118, fatto arrivare da Como; le sue condizioni sono gravi.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che si dovranno occupare di ricostruire l'accaduto. Secondo una primissima ricostruzione, l'uomo sarebbe precipitato da diversi metri; è ricoverato all'ospedale Humanitas di Rozzano.