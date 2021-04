Vigevano, partite le vaccinazioni all'hub del "Ducale"

Per i momento è solo una pre-apertura, in attesa dell'inaugurazione ufficiale prevista dopo Pasqua, per martedì 6 aprile. Ma da oggi (venerdì) sono state spostate all'hub allestito all'interno del centro commerciale "Il Ducale" le vaccinazioni previste in ospedale, circa 250 al giorno.

Il complesso di viale Industria 225 è stato individuato da dall'Asst come luogo idoneo a trasferire le vaccinazioni dall'ospedale civile, dove gli spazi sono ridotti.

Ulteriori informazioni, sul numero de L'informatore Vigevanese in edicola.