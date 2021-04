Vigevano, raffica di furti al cimitero

Il cimitero di Vigevano nel mirino dei malviventi. Sono diversi gli episodi segnalati negli ultimi giorni avvenuti all’interno del camposanto cittadino, dove è stata asportata perfino la copertura in rame da una cappella gentilizia, provocando danni che superano i 3mila euro; il fatto è stato denunciato ai carabinieri.

Nella giornata di ieri (giovedì) sono stati scoperti anche altri furti: i cancelli in ferro battuto situati davanti all'ingresso di almeno tre tombe, che si trovano lungo la “rotonda” nella zona della chiesa, sono stati asportati da ignoti. In alcuni casi, i malviventi hanno letteralmente sradicato gli elementi, provocando danni ingenti. Di questi ultimi episodi è stata informata la curia, proprietaria delle tombe date in concessione.