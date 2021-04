Torre Beretti: due suv finiscono fuori strada, le immagini dei soccorsi

I sanitari del 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio (venerdì) sulla strada provinciale193bis, in territorio di Torre Beretti, dove si è verificato un sinistro che ha coinvolto due veicoli, entrambi suv, finiti in un campo. Sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia stradale, intervenuti per i rilievi di legge. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. Uno dei feriti è stato trasportato in elisoccorso al Niguarda di Milano.