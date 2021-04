Covid, in Lombardia 4132 nuovi casi e 97 morti

Sono 21261 i casi di Covid 19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia, dove si sono registrate 376 morti. Il tasso di positività è in discesa, dal 6,6% al 5,9%.

Sono 4132 i nuovi casi di Covid rilevati in Lombardia – la Regione con il numero più elevato di nuovi positivi – a fronte di 57954 tamponi processati; il tasso di positività è al 7,1% (ieri 6,8%). In provincia di Pavia sono 181 i positivi individuati. Sono 862 i pazienti in terapia intensiva (+5) e 6660 negli altri reparti (-43); 86603 le persone in isolamento domiciliare. I decessi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 97, dall'inizio della pandemia in Regione 31056.