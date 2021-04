Fugge dai carabinieri e si schianta contro le impalcature del ponte della Gerola

Dovrà rispondere di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente il giovane, di origini magrebine, denunciato ieri pomeriggio (venerdì) dai carabinieri di Voghera. Il 24enne era stato notato a bordo di una Fiat Tipo di colore blu mentre si aggirava con fare sospetto nel Comune di Casei Gerola. Alcuni cittadini avevano fatto una segnalazione ai carabinieri, subito intervenuti con una pattuglia del Radiomobile.

I militari hanno individuato l’auto sospetta con a bordo il giovane, che si è però dato alla fuga, dirigendosi verso il ponte della Gerola. L’inseguimento si è concluso con il veicolo del fuggito finito contro le impalcature del cantiere del ponte. Il 24enne è uscito dal veicolo, fuggendo a piedi attraverso i campi, ma è stato raggiunto e bloccato. Dagli accertamenti è emerso che l’auto utilizzata era provento di un'appropriazione indebita, denunciata da una società di autonoleggio a Gallarate (Varese); è stato quindi segnalato anche per ricettazione. Le indagini dei carabinieri stanno proseguendo per chiarire il perché il giovane si trovasse a Casei Gerola; tra le ipotesi che si stanno vagliando, anche un suo possibile coinvolgimento in un traffico di sostanze stupefacenti.