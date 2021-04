Vigevano: secondo giorno di vaccinazioni al "Ducale"

È partita ieri (venerdì) e sta proseguendo anche oggi l’attività all’interno dell’hub vaccinale allestito al centro commerciale “Il Ducale” di Vigevano, dove sono stati predisposti gli spazi con ambulatori, sale d’attesa e per l’osservazione dei pazienti dopo la somministrazione. Per il momento sono state spostate qui le vaccinazioni previste all’ospedale civile, in attesa che la campagna vaccinale entri a pieno regime. L’inaugurazione dell’hub è prevista per martedì 6 aprile.