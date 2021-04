Covid-19: in Lombardia tasso di positività al 7,8%

Sono 1.358, a fronte di 17.340 nuovi tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 7,8%. I decessi sono stati 81 per un totale di 31.211 dall’inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 810. Crescono i ricoveri nei reparti ordinari, oggi 6.626 (+4), mentre calano quelli in terapia intensiva (858, -6). Milano (+418) , Brescia (+220) e Monza Brianza (+149) sono le province con il maggiore incremento di casi. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 48.

In tutto il Paese sono 10.680 i nuovi contagiati con un tasso di positività che sale al 10,4%. I decessi sono stati 296. In ospedale restano 28.785 persone ricoverate nei reparti ordinari (+192) e 3.737 (+34) in terapia intensiva.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 7.739.143 di persone, pari al 12,98% della popolazione, mentre la seconda dose è stata somministrata a 3.475.919 di persone, che sono il 5,83% della popolazione. In Lombardia i vaccinati sono 566.567.