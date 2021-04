Covid-19: in Lombardia 841 nuovi positivi e tasso all'8%

Sono 841, a fronte di 140.467 nuovi tamponi effettuati (7.685 molecolari e 2.782 antigenici), i nuovi positivi che sono stati registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'8%. I decessi sono stati 53 per un totale di 31.264 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 11.520 nelle ultime ventiquattro ore, mentre in ospedale i degenti Covid ordinari sono 6.643 (+17) e quelli in terapia intensiva 845 (-13). La provincia di Milano è quella che fa registrare il maggiore incremento di casi (+354), seguita da quella di Brescia (+91) e da quella di Bergamo (+68). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 53.

In tutto il Paese sono 7.767 i nuovi contagi (erano 10.680 ieri) con 421 decessi (sono stati 296 ieri) ed un tasso di positività che scende al 6,9% contro il 10,4% di ieri. Guariti e dimessi sono 21.733 nelle ultime 24 ore. In ospedale i degenti ordinari sono 29.337 (+552) mentre quelli in terapia intensiva sono 3.743 (+6).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 7.834.342 di persone che rappresentano il 13, 14% della popolazione e la seconda dose 3.509.808 di persone, vale a dire il 5,88% della popolazione. In Lombardia i vaccinati sono 575.144.